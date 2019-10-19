Ahmet Önder: 'İnanıyorum ki Tokyo 2020'de bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağız'

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak bu branşta Türkiye tarihinde bir ilke imza atan Ahmet Önder, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Cimnastik sporuna başladıktan kısa bir süre sonra babasını kaybeden fakat ona verdiği sözü yerine getirmek için pes etmeden çalışan Milli Cimnastikçi Önder, “Dünya Şampiyonasında madalya alarak olimpiyatlara kota aldım ve bu sözü gerçekleştirmek için bir fırsat yakaladım” diye konuştu.

“Pes etmezseniz başarıyı eninde sonunda yakalıyorsunuz”

Cimnastik sporuna başladıktan sonra yaşadığı zorluklara değinen milli sporcu Ahmet Önder, “8 yaşında başladığım bu sporu 15 yıldır yapıyorum. Bu süreçte karşılaştığım birçok zorluk oldu. Spora başladıktan 4-5 yıl sonra en büyük destekçim olan babamı kaybettim. Ama ona bir söz vermiştim. Hayalimin olimpiyat madalyası olduğunu söylemiştim. Madalya alarak olimpiyatlara kota aldım ve bu sözü gerçekleştirmek için bir fırsat yakaladım. Onun sözünü tutmak istiyorum. Daha sorasında birçok sakatlık yaşadım. Pes etme noktasına kadar geldim. Fakat önemli olan bir sporcunun oradan doğru bir şekilde o sakatlıklardan nasıl kurtulduğu. Ben bu zorlukları aştığım için başarılı bir sporcu oldum. Çünkü zorluklar hayatın kaçınılmaz tarafı. Hiçbir zaman pes etmezseniz başarıyı eninde sonunda yakalıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Çok fazla antrenman yapmamızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum”

Şampiyonaya hazırlık sürecinden bahseden Milli Cimnastikçi Ahmet Önder, “Şampiyonadan 1 yıl önce başlayan milli takım kamplarımız oldu. Sürekli yarışmalara girdik. Ülkeme Avrupa Oyunlarında gümüş madalya kazandırdım. Üniversite oyunlarında ise bronz madalya kazandırdım. Dünya kupasında madalya aldım. Bu madalyalar ile birlikte Dünya Şampiyonasında da madalya alabileceğimin sinyallerini vermiş oldum. Dolayısıyla çok büyük bir emek var. Antrenörüm Yılmaz Göktekin ile birlikte çok fazla antrenman yapmamızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Dünya Şampiyonasında hem yarışma öncesi hem yarışma sonrası Türk milletinin desteği müthişti. İnanılmaz bir destek vardı. Onlara da bu gururu ve sevinci yaşatmam beni ayrıca gururlandırdı” dedi.

“İnanıyorum ki Tokyo'da İstiklal Marşımızı okutacağız”

Hedefin artık olimpiyat madalyası olduğunu vurgulayan sporcu Ahmet Önder, “Bundan sonra hedef olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kilitlendik. Dünya Şampiyonasında aldığımız madalya ile birlikte ‘Neden bir olimpiyat madalyasını da ülkemize kazandırmayalım?' diye inanmaya başladık. Şimdi bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnanıyorum ki Tokyo 2020 olimpiyat Oyunları'nda bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağız” dedi.

Yunus Emre Kartal