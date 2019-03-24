Ahmet Özdoğan: 'Mustafa Cengiz bu döneme baksa, kendisini ibra eder miydi?'

Galatasaray Kulübü Üyesi ve Galatasaray Kulübü eski başkan adayı Ahmet Özdoğan, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminin idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili İHA'ya konuştu. Mustafa Cengiz'in daha önce Adnan Polat'ı ibra etmediğini söylediğini hatırlatan Özdoğan, “Acaba kendisi mayıs ayından mart ayına kadar olan döneme baksa, kendisini ibra eder miydi? İdari açıdan neden ibra edilmediğine kendisi bakacak. Mustafa Cengiz 2525 oyla seçildi, 390 kişiyi de üye yaptı, bunlardan en az 300'ü bire bir konuşarak üye yapıldı. Bunları da ekleyince 2825 kişi ediyor. İbra için 331 oy aldılar. Bunu kendilerine sormaları gerekiyor. Bu sayıya neden düştüklerinin sebebini kendileri bulacaklar” diye konuştu.

“Şu anda başkan adaylığı önemli değil”

Galatasaray'ın çok büyük bir savaşın içinden geçtiğini sözlerine ekleyen Ahmet Özdoğan, “Mustafa Cengiz'in söylediği mali tablolar doğrudur ama bizim yorumlamamız farklıdır. Galatasaray hala zarar üretiyor. Galatasaray önümüzdeki 1 yıl içinde 650 milyon TL para bulmak zorundadır. Bu kaynağı bulması gereken Galatasaray'da kişiler hiç önemli değildir, önemli olan Galatasaray'dır. Bunun için de tüm paydaşlar bir araya gelerek çok güçlü bir yönetim oluşturup içlerinden başkan seçmelidir.

Bunu 1 senedir söylüyorum. Bunun için benim ya da bir başkasının başkan adaylığı önemli değildir. Biz bu 650 milyonu nasıl bulacağız ve içinden nasıl çıkacağız. Bütün mesai buna harcanmalı. Takım şampiyonluğa giderken, salonun o havasını gören Mustafa Cengiz ve değerli arkadaşları, birinci mali oylamadan sonra ortamı anlamalıydı. Önünde Adnan Polat örneği de var. İkinci oylama öncesinde de çıkıp, 'Ben mesajı aldım ve mayıs ayında seçime gidiyorum' dese, böyle mi olurdu bu kongre. Sosyal medyada insanları hedef tahtasına oturtuyorlar ama bu havayı gördükleri zaman neden ikiye ayrılarak oylama yapılmasına müsaade ediyorlar” açıklamasını yaptı.

“Sayı değil sonuç önemli”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'de bir gönülsüzlük olduğunu ve insanların seçim istediğini söyleyen Ahmet Özdoğan, “Mustafa Cengiz de bu duruma düşmeyip aday olurdu. Genel kurul sana bir mesaj verir, sizin göreviniz de bu mesajı almaktır. Sakin olmalıyız. En önemli konu bu. Mayıs ayı sonuna kadar Mustafa Cengiz ve arkadaşlarının her kararını emir olarak kabul etmeliyiz. Mayıs sonuna kadar başkan kendisidir. Bu nedenle kırıldık, küstük noktasına gelmemeliyiz.

Bizim için önemli olan Galatasaray. Bunun için egomuzu bir tarafa bırakacağız. Birbirimize kötü söz söylemeye, kırmaya gerek yok. Bunlar oldu bitti” dedi.

Son olarak birçok üyeye sahip olan Galatasaray'da 358 oyla Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibra edilmemesi konusuyla ilgili konuşan Özdoğan, “358 kişiyle olur mu diye soruyorlar. Burada sayı önemli değil, çıkan sonuç önemli” açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş