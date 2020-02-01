Ahmet Ümit'e kızdı, polisiye roman yazdı

Aslen İstanbullu olan ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Deha Soner, 4 yıl önce Ayvalık'a yerleşti. Üniversitede roman yazmayı öğrendiğini belirten Deha Soner, “Fakat benim aklımda hiçbir zaman roman yazmak gibi bir fikir olmadı. Ta ki geçtiğimiz 20 Ekim 2019 tarihine kadar. Ben iyi bir okuyucumdur. Özellikle de polisiye romanları okumayı çok severim. Ahmet Ümit'i çok severim. Ahmet Ümit'in son romanını okuduktan sonra İnstagram'daki kendi hesabımdan kitabın resmini paylaşarak; ‘Sanki alelacele yazılmış bir kitap. Sanki ben yazsam daha iyisini yazarım' şeklinde bir not paylaştım. Benim için 20 Ekim gecesi milat oldu ve o paylaşımı yaptıktan sonra bu kitabı yazmak için kendimi mecbur hissettim ve yazmaya başladım. Yani aslına bakacak olursanız tamamen mecburiyetten yazılmış bir romandır. Ama bu romanı yazarken, bana sorarsanız hayatımın en güzel 2 ayını yaşadığımı söyleyebilirim. Bence roman yazmak isteyen herkes kesinlikle bunu sadece düşünmemeli ve hemen hayata geçirmelidir. Bence stresli, ama çok eğlenceli bir süreçti. Ama sonuçta yayınladıktan sonra yazdığım kitabı elime almak benim için müthiş bir duyguydu. Hele hele insanların kitabımı okuduklarını görmek ise inanılmaz bir keyifti” dedi.

Hazırlanan kitap setleri Elazığ'a gönderiliyor

Urzeni Kitabevi'nin kendi yazdığı “Polisiye-Maya” isimli kitabıyla birlikte bir çok eserden oluşan kitap setlerini Elazığ'da depremzede çocuklarının okuduğu okullara bağışmaya kararı verdiğini kaydeden Deha Soner, “Şu anda kitap setlerinden oluşan paketler hazırlanılıyor” ifadelerini kullandı.

Deha Soner, “Bir hafta önce internet üzerinden satışa sunulan kitabıma ilgi çok yoğun oldu. Ben polisiye romanlara bu kadar yoğun ilgini olduğunu bilmiyordum. Sürekli sipariş aldıklarını söylüyor yayınevimiz. Çok iyi satış grafiği yakalayacağımızı zannediyorum. Çok yakında da bütün kitapçılarda yerini alacak” dedi.

“Ahmet Ümit bana yetmedi, roman okumak yerine roman yazmaya başladım”

Soner, “Ahmet Ümit bana yetmedi, roman okumak yerine roman yazmaya başladım. Bunun yanı sıra da ben bu kitabı Beyazıt Öztürk'e ithaf ettim. Beyazıt benim çok sevdiğim bir karakter. İki evlilik yapmış bir kadın olarak bugüne kadar hiçbir erkek benim yüzümü güldüremedi, ama Beyazıt ile yüzüm çok güldüğü için bu kitabı ona ithaf etmeyi uygun gördüm” diye konuştu.

Suat Salgın