Ahşabı oyuncağa dönüştürüyor

Karagülle ahşap parçaları oyuncağa dönüştürüyor. Tamamı ahşap ve el yapımı olan koltuk takımı, çeşitli hayvan figürleri, dikiş makinesi, ütü masası, Karagöz-Hacivat, uçak, bisiklet, at arabası, cambaz oyuncakları çocukların yanı sıra büyüklerin de ilgi odağı oluyor.

Ahşabı oyuncağa dönüştüren Adnan Karagülle konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaptığım iş ahşap oyuncak. Geleneksek tarzda yaptığımız bir iş bu. Daha çok el ile yapıp, el ile zımparalayıp, el ile montaj yapıyoruz. Geleneksel figürlere dikkat ediyoruz. Karagöz-Hacivat gibi figürleri daha modernce günümüze çocukların oynayabileceği şekilde adapte ettim. Onlar daha hoş bir hal geldi. Çocuklar oynamaya başladı yani onlarla. Yine bizim yaptığımız oyuncağın en önemli özelliği boya yok. Çocuklar aldıkları oyuncakları kendileri boyuyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işi emeklilik sonrası hobi gibi düşündük. Hobiden artık biraz işe dönüşmeye başladı ki dönüşsün. Ben Sinop Gerze'de yaşıyorum. Gerze'de iş olanakları sınırlı” dedi.

Mustafa Usta