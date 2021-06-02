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Ahşap ev alevlere teslim oldu

Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu

Tokat’ta iki katlı ahşap ev çıkan yangında alevler teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre; merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde Sezai Korkmaz'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangından bina sakinlerini canını zor kurtardı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylülerin korku dolu gözlerle izlediği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Nurhan İçmez

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