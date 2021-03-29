Ahşap evlerin arasında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, yangın bugün 14.00 sıralarında Eskicami Mahallesi Yokuşbaşı Caddesi Güvenç Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk birbirine yakın 2 ahşap bina arasındaki arsada bulunan plastik sandalyeleri ateşe verdi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Yangını evlere sirayet etmeden kısa sürede söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı boş olduğu bilinen evlerin içlerine girerek yangının evlere zarar verip vermediğini kontrol etti.

Yangın nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken bir vatandaşa ait plastik sandalyeler yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar Başkurt

