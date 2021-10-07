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Ahşap üzerine faaliyet gösteren fabrika alevlere teslim oldu

Ahşap üzerine faaliyet gösteren fabrika alevlere teslim oldu
Ahşap üzerine faaliyet gösteren fabrika alevlere teslim oldu

Kastamonu’da ahşap üzerine faaliyet gösteren fabrika, çıkan yangında çıra gibi yandı. Yanan fabrikayı söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine TOMA’da su sıkarak destek verdi.

Ahşap üzerine faaliyet gösteren fabrika alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Toptancılar Hali'nde bulunan ve ahşap üzerine faaliyet gösterdiği öğrenilen Emre Karaşaban'a ait ahşap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca Taşköprü ilçesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerde söndürme çalışmalarına katıldı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü emrindeki TOMA'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale etmek için söndürme çalışmalarına destek verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Kastamonu Belediyesi ekipleri, fabrika çevresinde bulunan araçların bazılarını camlarını kırarak bazılarını da çekici marifetiyle fabrikanın yanından uzaklaştırdı.
Fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışırken ekipler, alevlerin hemen bitişiğinde bulunan diğer depolara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ayrıca fabrika içerisinde yanıcı madde bulunduğundan dolayı zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.
Yangın bölgesine gelen Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını takip ederek son durum hakkında bilgi aldı.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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