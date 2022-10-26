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Aidat ödemeyene o yaptırım Yargıtay'dan döndü

Aidat ödemeyene o yaptırım Yargıtay'dan döndü
Aidat ödemeyene o yaptırım Yargıtay'dan döndü

Apartman yönetimi, kat malikleri genel kurulunda iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine karar verdi. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, kararın yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Site yönetimi, mahkeme kararına itiraz edince devreye Yargıtay 5. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda şu cümlelere yer verildi;

"Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi."

Süleyman Aydın

 

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