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Aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

Aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

Kadıköy Göztepe'de bir ailenin 3 çocuğuyla birlikte motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada - Tıkla İzle

Göztepe'nin Libadiye Caddesi üzerinde bir motosiklette 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Çocuklarda ve motosiklet sürücüsünde kask bulunmadığı gözlerden kaçmadı.

Kazaya davetiye çıkaran motosiklet sürücüsü, trafikteki diğer araç sürücülerinin canını da hiçe saydı. İki kişi motosiklet üzerinde kasksız bir şekilde seyahat ederken, üç çocuk ise motosiklet sepetinde düşme tehlikesi ile yoluna devam etti.

Ailenin, hiçbir koruma ve güvenlik önlemi olmadan seyahat etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Onur Hamzaoğlu
 

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