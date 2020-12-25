Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı

Bakanlık ekipleri Esenler Otogarı'na giderek söz konusu kişilere ulaştı. Otogarda engellilerden ikisine ulaşıldı.

İsimlerinin Mehmet Şahinkayası (49) ve Hasan Serin (51) olduğu öğrenilen fiziksel engelli iki arkadaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurum bakımına alındılar.

Şahinkayası ve Serin'in kimselerinin olmadığı, daha önce de kısa süreli çeşitli bakım merkezlerinde kaldıkları ve daha sonra ayrıldıkları belirlendi.

Şahinkayası ve Serin PCR testlerinin yapılmasının ardından koşullarına uygun bakım merkezine yerleştirildiler.

“Devletimiz vatandaşına sahip çıkıyor”

Kurum bakımında olduğu için mutlu olduğunu belirten Mehmet Şahinkayası, bakım merkezinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, devletin engellilere her daim destek çıktığını ifade etti.

Hasan Serin de, “Bu soğuk havalarda sıcak yatağa, sıcak yemeğe bizi kavuşturdukları için çok dua ediyorum. Cumhurbaşkanımız vatandaşları konusunda, engelli bireyler konusunda ne kadar hassas” dedi.

Diğer engelli vatandaşa ulaşma çalışmaları ise devam ediyor.

Mustafa Cenik