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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘Netflix’ adlı yayın platformunda 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili, “Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Netflix, söz konusu filmin tanıtımında ‘dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan' bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine ‘çocuk filmi' görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Kalay
 

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