Aile dağdan kurtardıkları oğullarına askerlik sonrası nişan yaptı

3 Eylül 2019 yılında PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer'in terörün elinden kurtarılan oğlu Mustafa Biçer dünyaevine giriyor. Dağdan indikten sonra ailesine teslim edilen Biçer önce askere gitti. Askerliğini tamamlayan genç için nişan töreni düzenledi. Diyarbakır'da bir düğün salonunda gerçekleşen törene başta AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve evlat nöbetindeki aileler olmak üzere birçok davetli katıldı.

“Rabbim tüm anne ve babalara bu zaferi yaşatsın”

Teslim olan evladının işkence görmediğini ve tutuklanmadığını kaydeden Ayşegül Biçer, bu zaferi diğer ailelerin de yaşaması için dua ettiğini belirtti. Biçer, “3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturduğumda evladımı PKK ve HDP'den söke söke alacağımı söylemiştim. Rabbime şükürler olsun bu zaferi yaşattı, bugün de oğlumu evlendirme yoluna girdik. Oğlumu evlendiriyorum çok mutluyum. Rabbim tüm anne ve babalara bu zaferi yaşatsın, evlatlarının mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin. Ama bundan emin olsunlar Diyarbakır anneleri Kandil'i yerle yeksan etti. Her dağdan inen bir çocuk Kandil'e yeni bomba demektir, anneler bu başarıya yaklaştı. Allah'ın izniyle sonları yakındır. Tüm dağdaki çocuklara sesleniyorum; evlatlarım gelin devletin ve ailenizin şefkatli kolaları sizlere açık. Bir hiç uğruna ölmeyin, gelin sizin de mürüvvetinizi görelim. Devlet sizi tutuklamıyor ve işkence yapmıyor. Bu yalanlara kanmayın. Kucak açmış sizleri bekliyoruz. Bunu gördükten sonra 5'er 5'er teslim olacaksınız, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti zaferine imza atacağız” dedi.

Murat Başal

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