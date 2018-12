Aile festivali İBS kapılarını açtı

Bugün açılan İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı, 16 Aralık tarihine kadar Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. 'Oluşturucu Annem, İlham Perim' teması ile bu yıl 7'nci kez düzenlenen fuarda, farklı, eğlenceli, kazandıran, öğreten onlarca etkinlik düzenleniyor ve yüzlerce aileye değerli hediyeler kazandırılıyor. Fuarda 3 gün boyunca Türkiye'nin önemli markaları yer alacak. En yeni ürün ve hizmetlerini ebeveynlere anlatacak olan markalar, indirimlerle ziyaretçilerine cazip fiyatlar sunuyor.

İBS talks buluşmalarında en sevilen isimler ailelerle sohbet edecek

İBS 2018 temasına uygun olarak yüzlerce üretici hikaye ve fikir 'İBS talks' alanında dile gelecek. Ceyda Düvenci, Akasya Asıltürkmen, Doğa Rutkay, Alper Kul, Prof Dr. Norma Razon, Diyetisyen Dilara Koçak, Hande Birsay, Seren Fosforoğlu ve Yazar Şermin Yaşar; ebeveynlik halleri ve çocuğa yönelik yaklaşımları ile fark oluşturan pek çok ünlü anne ile uzman, fuar ziyaretçileriyle sohbetlerde buluşuyor.

''Firmalar özel indirimler sunacak''

Fuar etkinlikleri hakkında bilgi veren İBS Fuar Genel Müdürü Seçil Fida, "Fuarın 7'ncisini düzenliyoruz, anneler fuardan haberdar ve heyecanla bekliyor. Anneler fuarda, bebek, çocuk ve anneye dair her şeyi buluyorlar. Anne olma fikrinden başlayan bütün annelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuk, bebeklerin gelişimlerinde ihtiyaçları olana her şey fuarda bulunuyor. Stantlarımızda sektörün en önemli ve değerli markaları yer alıyor. Bu markalar, en yeni ürünleri ve yeni çıkartmak istedikleri ürünleri annelere tanıtıyor. Sohbet alanımız yani 'IBS Talks', en çok ilgi çeken bölümlerimizden bir tanesidir. 3 gün boyunca 15 konuşmacı olacak. Anneler, en çok ihtiyaç duydukları ve merak ettikleri konularda alanında uzman kişiler, ünlüler ve annelerden bilgiler alabilecekler. İmza alanımızda yazarlarımız kitaplarını imzalayacak ve anneler onlarla sohbet edecekler. Çocuklar için onlarca etkinlik alanımız var. peri okulu, dans atölyeleri, bebek diskoları, voleybol ve basketbol sahalarımız. Bu sene yetenek seçmelerimiz yapılacak. Mutfak, zumba, renk ve resim atölyelerimiz var. Bu sene çocuklara sosyal sorumluluk projeleri aşılamak için bez bebek doldurup kız çocuklarını okutmak için satışlar yapılacak. Bu çalışmayı çocuklar kendi el emekleri ile yapacaklar. Bu sene firmalarımız çok hassas davrandı. Annelerin ihtiyaçlarını karşılamak için en değerli ve en çok istenilen ürünlerde özel indirimler sunacaklar. Birçok standımızda yüzlerce hediye dağıtılacak" dedi.

İBS Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl yüzlerce markanın katıldığı İBS Ödülleri 13 Aralık'ta halk oylamasının son bulmasıyla sahiplerini buldu. Binlerce anne ve anne adayının oylarıyla belirlenen ödüllerde Unibaby; boyasız şampuan ürünüyle 'Bebek Dostu ürün ödülüne layık görülürken, aynı zamanda bütün kategorilerin üstünde en fazla oy alan ürün seçildi. Toplamda 9 farklı kategoride düzenlenen yarışmada diğer ürünler ve kategorileri ise; Bardabas; çocuk aktivite kutularıyla, 'Aile Dostu Ürün Ödülü', Inglesina; Fast mama sandalyesiyle 'Anne Dostu Ürün Ödülü', BEEO; Beeo Propolis arı sütü ham bal ürünüyle 'Çocuk Dostu Ürün Ödülü, Waterwipes; ıslak mendil ürünüyle 'Hamile Dostu Ürün Ödülü', Done By Deer ise activity gym ürünüyle 'İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Ödüller, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

'Maşa ile Koca Ayı' ve 'Teen Titan Go' çocuklarla buluşuyor

Çocukların en sevdiği karakterler İBS'ye konuk oluyor. 'Maşa ve Koca Ayı' karakterleri renkli atölye çalışmalarında çocuklarla güzel vakit geçirecek. 'Teen Titan Go' karakterleri ise muzip ve eğlenceli yaklaşımlarıyla çocukların hayal dünyalarını renklendiriyor.

3 Sahne'de 3 gün bitmeyen eğlence

Ünlü zumba hocası Hülya Yıldırım da üç gün boyunca anne ve çocuklarla zumba atölyeleri yapacak. Hülya Yıldırım, gerek dans ritimleri gerekse hareketli müziklerle anne ve çocuklara zamanı unutturarak eğlenceli zumba dansı deneyimi yaşatacak. İBS sahne alanında tema dışı etkinliklerin yer alacağı fuarda, çocuklar Potanın Perileriyle profesyonel basketbol deneyimi yaşarken, UNO Akademi ile eğlenceli voleybol şovları gerçekleşecek.

Peri Okulu çocukları bekliyor

İBS'de yer alacak 'Peri Okulu'nda çocukları eğlenceli üç gün bekliyor. Tüm gün illüzyon gösterilerinin de yer alacağı etkinliklerde, İmagineer Kids'in Renkler Atölyesi'nde çocuklar renklerin dünyasında güzel anlar yaşayacaklar. Alanında başarılı aktivite merkezlerinin hocaları ile çocuklar jimnastiği ilk kez deneyimleyecek. Çocuklar için kurgulanan Baby Disco ve hamile annelerin ağırlanacağı eğlenceli Baby Shower Partisi'ne tüm İBS ziyaretçilerin davetli olduğu bildirildi.

Yüzlerce ziyaretçiye ürün çantası hediye

Fuar bu sene ailelerin yüzünü güldürüyor. Fuar süresince 300 ziyaretçiye yüzlerce lira değerinde ürün çantası hediye edilecek. Birbirinden ünlü markalara ait puset, oto-koltuk, bebek yatağı, çocuk hijyen malzemesi, oyuncak ve kıyafetin hediye olarak verildiği İBS yarışmaları ise sosyal medya kanalları üzerinden başladığı ve 16 Aralık tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde devam edeceği aktarıldı. Yarışmalara isteyen herkes fuarın sosyal medya adreslerinden katılabileceği bildirildi.