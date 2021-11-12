Aile hekimini istediği ilacı yazmadığı için darp etmiş

Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde 3 yıldır görev yapan Celal Naci Gökçınar, sabah saatlerinde odasına gelen H.Ö. tarafından darp edildi. Darp edilen Aile Hekimi Gökçınar'ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi.

Eşinin yanında darp edildi

Hemşire olan eşinin yanında darp edilen Gökçınar, H.Ö.'den şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın, H.Ö.'nün istediği ilacı yazdırmak istemesi üzerine meydana geldiği iddia edildi.

Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz Celal Naci Gökçınar'a yapılan çirkin saldırı ile ilgili adli işlemler derhal başlatılmıştır. Doktorumuz ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.







Turan Bulut

