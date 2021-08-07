Aile içi kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saat 01.45 sularında Polatlı'daki özel bir hastanenin acil girişi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede karşılaşan ve önceden aralarında husumet olan iki kız kardeş birbirleri ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmaya kardeşlerin eşleri de dahil olunca olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Henüz ismi bilinmeyen ve H.T.'nin bacanağı olan şahıs önce elindeki bıçakla kavgayı ayırmaya çalışan H.T'nin arkadaşı S.K.'ya, ardından da bacanağı H.T.'ye saldırdı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan S.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, ağır yaralanan H.T'nin ise hastaneye sevk edildiği belirtildi. Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Ali Nargüner

