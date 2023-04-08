Aile sırrı olarak saklanan tarifiyle bu tatlı sadece ramazan ayında yapılıyor

Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı bugün torunu Güven Baba, tarafından yapılmaya devam ediyor. Üç kuşaktır lezzetini koruyan ramazan helvası un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor. Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmezken sadece ramazan ayına özel hazırlanan tatlı büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor.

Güven Baba, “Sadece ramazan ayında yapmaktayız. Bu tatlıyı 1960 yılında ilk dedem Ali Baba, yapmış satmaya başlamış, tatlı çok beğenilince o yıldan itibaren yapmaya devam ediyoruz. Babam devam etti şimdi 3'üncü kuşak olarak ben devam ediyorum. Bu tatlıyı eski insanlar daha iyi biliyor. Şehir dışından bile arayan müşterilerimiz var. Hafta sonu uzak yerlerde oturup buraya ramazan helvası almaya, tadına bakmaya gelen müşterilerimiz var. Biz de elimizden geldikçe bunu müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Abdullah Bozkurt



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