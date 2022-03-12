Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık New York'a gidiyor

BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan ve her yıl mart ayında düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu, pandemi koşulları sebebiyle bu sene hibrit formatta gerçekleşecek. Oturuma dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Bu yılki oturumun öncelikli teması “İklim değişikliği, çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları bağlamında eşitlik ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesini sağlamak” olarak belirlendi. Oturumun gözden geçirme teması ise “Değişen çalışma dünyasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi” olacak.

Bakan Yanık, Türk vatandaşlarla buluşacak

Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı program 13 Mart Pazar günü başlayacak. Bakan Derya Yanık, Pazar günü New York'taki Türk vatandaşlarla Türkevi'nde bir araya gelecek. 14 Mart'taki açılış oturumunun ardından Bakan Yanık, öncelikli tema kapsamında bir konuşma yapacak.

Yabancı kadın kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek

15 Mart Salı günü ‘genel tartışmalar' oturumuna katılacak olan Bakan Derya Yanık, 16 Mart'ta ‘Göç dalgaları bağlamında kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı zorluklar ve destek sistemlerinin sağlanması' teması kapsamında yabancı kadın kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

İkili görüşmeler gerçekleştirecek

Bakan Derya Yanık, 17 Mart Perşembe günü ise bakanlık tarafından gerçekleştirilecek “Kooperatifler Yoluyla Kadınları Güçlendirmek” başlıklı çevrimiçi yan etkinlikte açılış konuşmasını yapacak. Bakan Yanık, ayrıca program kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.



Huzeyfe Tarık Yaman

