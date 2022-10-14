Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve mahsur kalan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimizle dualarımızı gönderiyoruz. Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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