Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan kreş açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı. Bakan Yanık, İçişleri Bakanlığının 26 Nisan 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda mevcut tedbirler kapsamında kısıtlamalardan zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenler, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi bazı çalışma alanlarına muafiyet sağlandığını hatırlatarak, “Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla faaliyetlerinin devamına karar verildi” dedi.

Bakan Yanık, ayrıca valilikler tarafından daha önce verilen yetki doğrultusunda bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar verilebileceğini de kaydetti. Yanık, tam kapanma döneminde faaliyetlerine devam edecek 2 bin 310 özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüpleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen önlemler ile Bakanlık tarafından daha önce yayınlanan Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edileceğini söyledi.

Ali Nargüner

