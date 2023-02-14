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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Refakatçisi olmayan bin 396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Refakatçisi olmayan bin 396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Refakatçisi olmayan bin 396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refakatçisi olmayan bin 396, tedavisi devam eden 721 çocuğun bulunduğunu duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Refakatçisi olmayan bin 396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 508 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen bin 114, edilmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Musa Enes Aksakal
 

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