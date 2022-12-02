Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 145 sözleşmeli personel alınacak

Adaylar başvurularını 5-16 Aralık tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek.

Sözleşmeli personel pozisyonları ve sayıları şöyle:

"Elektrik-elektronik mühendisi 5, harita-jeodezi mühendisi 4, makine mühendisi 3, inşaat mühendisi 3, şehir plancısı 1, mimar 5, peyzaj mimarı 1, diyetisyen 1, kütüphaneci 2, elektrik teknikeri 2, sıhhi tesisat teknikeri 1, iklimlendirme ve soğutma teknisyeni 1, inşaat yapı teknisyeni 1, mobilya ve dekorasyon teknisyeni 2, büro personeli (adalet) 4, büro personeli 18, büro yönetimi ve sekreterlik 8, şoför (B sınıfı) 15, şoför (D) sınıfı 5, destek personeli (yiyecek içecek hizmetleri) 4, temizlik personeli kadın 25, temizlik personeli erkek 10, koruma ve güvenlik görevlisi kadın 4, koruma ve güvenlik görevlisi erkek 20."

Yunus Emre Aytekin



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