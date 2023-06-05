Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında devir teslim töreni

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş getirildi. Göktaş, bakanlık binasında düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Törende konuşan Yanık, bugün bir bayrak değişimi için bir araya geldiklerini belirterek, “Bu Bakanlık, kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getiren Bakanlık. Dolayısıyla hem iktidarımız açısından hem toplum açısından son derece önemli. Dünyada ve Türkiye'de sosyolojik dönüşümün en keskin ve en hızlı olduğu zamana denk geldik. Sadece bugün değil geleceği de kurgulamak, önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak meseleleri ön görerek, onlara yönelik de hazırlıklar yapmak sorumluluğu olan da bir yer burası” diye konuştu.

“Yabana atmamız, ihmal etmemiz mümkün değil”

Bakanlık olarak kadın çalışmalarının en önemli çalışmalardan bir tanesi olduğunu söyleyen Yanık, “Yabana atmamız, ihmal etmemiz mümkün değil. Kadınların istihdama erişimi, sağlık, eğitim hakları, şiddetle mücadele ve siyasal ve sosyal hayata katılımları gibi pek çok meseleyi yine önümüzdeki süreçte Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir biçimde ve dünyanın da yürüdüğü yola yaraşır şekilde geliştirmek mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:

“Güçlü ailenin yani meselelerini çözme kabiliyeti olan ailenin inşasında bizim kültürel kodlarımızla, inancımızdan, değerlerimizden taşıdığımız birbirini destekleyen, birbirine sahip çıkan, koruyan ve kollayan aile yapısının sürdürülmesi ve varsa sıkıntıların tamir edilmesi noktasında yapılması gerekenleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.”

“Müreffeh bir Türkiye için ve Türkiye Yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz”

Mahinur Özdemir Göktaş ise, Bakanlık olarak müreffeh bir Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için yeni bir güçle yol aldıklarını vurgulayarak, “Türkiye artık vatandaşlarına tek tek etkin bir sosyal hizmet anlayışıyla ulaşan ve bütün dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bu başarısında bireyi ve aileyi öne çıkaran kuşatıcı sosyal politikaların payı büyük. Bundan sonra da bu doğrultuda aile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Toplumların şekillenmesinde, değer yargıların kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin öneminin farkındayız. Güçlü birey, güçlü aile, toplum ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Tıpkı aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit ve gaziler ile ilgili çalışmalarımızı da yürüteceğiz. Bunların yanı sıra sosyal refahın adaletli bir şekilde paylaşılması için tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bakanlık, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla kendi değerlerinden ve medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazır” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalarının ardından ise Yanık ve Göktaş birbirlerine çiçek takdim etti.

Muhammed Musab Gümüşer - Gazi Taş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.