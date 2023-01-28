Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadınlara çifte destek

Edirne'de gelir seviyesi düşük olan ve dezavantajlı gruplar arasında yer alan kadınlar, sosyal dayanışma merkezlerinde açılan kurslarda hem meslek öğreniyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilerek Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca faaliyetlerini yürüten Sosyal Dayanışma Merkezleri, dezavantajlı kesimlerin topluma kazandırılmasına katkı sağlarken, çocuklarının ise keyifli zaman geçirmesine destek oluyor.

Kuaförlük, terzilik, aşçılık, tığ örücülüğü, dikiş gibi kurslara katılan katılımcılara, kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar veriliyor. Kursiyerler, buradan aldıkları sertifika ile meslek sahibi olma imkanına kavuşuyor.

Mesleki kurslara katılarak ilk sertifikalarını alan kursiyerler, fabrikalara yerleştiriliyor ve tam zamanlı istihdam olanağından yararlanıyor.

Meslek edindirme kurslarına gelemeyen kadınlar, bu merkezde açılan kreş sayesinde hem aktif olarak kurslara katılabiliyor, hem de çocuklarını bırakacak yer aramak zorunda kalmıyorlar. Kadınlar meslek edindirme kurslarında eğitim alırken, çocukları ise kreşte vakit geçirip öğretici ve bilgilendirici oyunlarla sosyalleşme imkanı buluyor.

"Ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar"

Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi Koordinatörü Sevinç Girgin, kursiyerlerin burada edindikleri bilgilerle gelir elde etmeye başladığını söyleyen Girgin, yaptıkları ürünlerin satışlarıyla ev ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.

Kursa gelen kadınların 3-6 yaş arası çocukları için de kreş hizmetimiz olduğunu belirten Girgin, 7-13 yaş çocuklar için ise müzik eğitiminin verildiği atölye olduğunu aktardı.

Kursta hem kendi kıyafetlerini diktiklerini hem de dışarıya iş yaptıklarını söyleyen kursiyer Menekşe Örs, burada meslek edindiklerini, hem para kazandıklarını ve hem de keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

Kuaförlük kursuna gelen Gamze Ovalı, boş zamanlarını burada öğrenerek değerlendirdiğini ve çok güzel eğitim aldığını söyledi.

Sosyal Dayanışma Merkezi'nde yetişkinler İçin okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim temel öğretimi, dikiş, kuaförlük, mis meyve sabunu, tığ örücülüğü ve su kabağı işlemeciliği gibi mesleki beceri kursları verilirken, çocuklar için oyun odası ve müzik etkinlerine yer veriliyor.

Özlem Ceylan

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