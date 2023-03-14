Aileler bin 288 gündür evlatlarını HDP'den istiyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 288 gündür kararlılıkla sürüyor. 9 yıl önce evladının PKK terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Yusuf Ödümlü'nün babası Nurettin Ödümlü, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti. Ödümlü, “2014'te HDP'liler benim evladımı dağa gönderdiler. Ben köy korucusu ve muhtar olduğum için zulüm, hakaret ve kan dökmelerine karşı olduğum için benim evladımı götürüler. 2019'da ölüm haberi verdiler, HDP'nin vicdanına sesleniyorum 10 yıldır evladımı görmedim, İnsan Hakları Kürtleri savunuyoruz diyorlar yalan söylüyorlar İslam düşmanılar ve kökünü kurutmaya çalışıyorlar. 4 yıldır Diyarbakır HDP İl Binası önündeyiz evladımızı getirin, getirmeyinceye kadar peşinizi bırakmayacağız” dedi.

Murat Başal

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