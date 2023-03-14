İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aileler bin 288 gündür evlatlarını HDP'den istiyor

Aileler bin 288 gündür evlatlarını HDP'den istiyor
Aileler bin 288 gündür evlatlarını HDP'den istiyor

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti bin 288 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Aileler bin 288 gündür evlatlarını HDP'den istiyor - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 288 gündür kararlılıkla sürüyor. 9 yıl önce evladının PKK terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Yusuf Ödümlü'nün babası Nurettin Ödümlü, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti. Ödümlü, “2014'te HDP'liler benim evladımı dağa gönderdiler. Ben köy korucusu ve muhtar olduğum için zulüm, hakaret ve kan dökmelerine karşı olduğum için benim evladımı götürüler. 2019'da ölüm haberi verdiler, HDP'nin vicdanına sesleniyorum 10 yıldır evladımı görmedim, İnsan Hakları Kürtleri savunuyoruz diyorlar yalan söylüyorlar İslam düşmanılar ve kökünü kurutmaya çalışıyorlar. 4 yıldır Diyarbakır HDP İl Binası önündeyiz evladımızı getirin, getirmeyinceye kadar peşinizi bırakmayacağız” dedi.

Murat Başal

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki ailelerden AYMnin HDP kararına tepki Evlat nöbetindeki ailelerden AYM’nin HDP kararına tepki
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne: 9 yıl içerisinde 9 saniye bile oğlumun sesini duymadım Evlat nöbetindeki anne: '9 yıl içerisinde 9 saniye bile oğlumun sesini duymadım'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum, PKKdan sana bir fayda gelmez Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlum, PKK’dan sana bir fayda gelmez'

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.