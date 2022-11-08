Aileler direniyor, evlatlarını HDP ve PKK'dan istiyor

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 163'üncü gününde devam ediyor. Oğlu Abdurahman Yaşa için 4 yıl önce evlat nöbetine dahil olan Zeliha Yaşa, evladının terör örgütü PKK'ya HDP aracılığıyla teslim edildiğini ileri sürdü.

Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Yaşa, “Oğlum için evlat nöbetindeyim. 4 yıldır bu çadırda çocuklarımızı bekliyoruz. Oğlum eğer beni duyuyorsan orada durma. Kaç gel devletimize teslim ol. O elbiseyi üzerinden çıkarıp gel. Seni okuldan alıp dağa kaçırdılar. Kalemini elinden alıp silah verdiler. Seni HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim ettiler. 4 yıldır sizin yolunuzu gözlüyoruz. Gelip devletimize teslim olsanız size herhangi bir ceza verilmeyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bizi yalnız bırakmıyorlar. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli



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