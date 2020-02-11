İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor
Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan evlatları Hüseyin’le gözyaşları içinde buluştu.

Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu'nun oğlu Hüseyin, Suriye'nin kuzeyinden kaçarak dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Şehit Halil Avcı Kara Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Eşrefoğlu, daha sonra Diyarbakır'a sevk edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne gelen Hüseyin, burada anne ve babası ile buluştu. Annesi ve babası ile kucaklaşarak gözyaşları içinde hasret gideren Hüseyin, görüşmesinin ardından ifadesinin alınması için sorgu odasına alındı.

Hüseyin ile birlikte evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı 6'ya yükseldi.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.