Aileler evlat nöbetine katılmaya devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 151 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.

Batman'da, 1992 yılında 21 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Cengiz Eren'in kız kardeşi Emine Eren, ağabeyine teslim olması için çağrıda bulundu. Eren, “Ağabeyimi almadan gitmeyeceğim. Pişman olsun gelsin. 30 yıla yakındır gitti. Ağabeyimi teröristlerden istiyorum. Babam, onun hasretiyle öldü. İki ablam öldü, annem ise yaşlı ve gözyaşlarıyla onu bekliyor.” dedi.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal

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