Aileler evlatlarını HDP'den istiyor

Evlatlarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya kandırılarak ve kaçırılarak dağa götürülmesi iddiasıyla Diyarbakır HDP İl binası önünde 427 gün önce oturma eylemi başlatan aileler, evlatlarının yollarını gözleyerek kararlılıkla eylemlerine devam ediyor. 2015 yıllında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) örgüt mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine devam eden Abdullah Demir, evladını bulmak için Suriye, Irak, Kandil, Habur ve Türkiye'de birçok yere gittiğini belirterek, tek çarenin HDP il binası olduğunu dile getirdi.

“HDP'liler çocuklarımızı nasıl göndermişlerse öyle getirsinler”

Abdullah Demir, 427 gündür eylemlerine devam ettiklerini, aileler olarak evlatlarına kavuşmayana kadar bu eylemi terk etmeyeceklerini söyledi. Baba Demir, “5 senedir eylemimize devam ediyoruz, 5 senedir çocuklarımızın peşini bırakmadık. Sonuna kadar çocukları almadan gitmeyeceğiz, zaten tek çare burası kalmıştı.

Biz hiçbir yeri bırakmadık. Ne Suriye'yi bıraktık, ne Irak'ı, ne lanet olası Kandil'i bıraktık. Ne Habur kampını, ne Türkiye'yi bıraktık. Hiçbir yer bırakmadık 5 senedir biz bu çileyi çekiyoruz. Vicdansız insanlar çoktur. Çünkü her şekil bize iftira atıyorlar. Süleyman Soylu, 19 tane çocuğumuzu getirdi. Sizde dönün Kandile bir talimat verin bu çocukları gönderin. HDP'liler çocuklarımızı nasıl göndermişlerse öyle getirsinler. Gidip Kandil'den istesinler” dedi.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç