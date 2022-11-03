Aileler nöbete devam ederken, katılım çığ gibi büyüyor

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde bin 158'inci gününde devam ediyor. Evlat nöbetine bir ailenin daha katılmasıyla aile sayısı 322'ye ulaştı. Manisa'da 1991 yılında 17 yaşındayken kandırılarak terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Özhan Murğ'un babası Selahattin Murğ, HDP il binası önünde atılan ‘Türk-Kürt kardeştir HDP kalleştir, Kandil'in itleri yıldıramaz bizleri, otura otura kazanacağız ve katil sılho' sloganlarından sonra oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Muhammet Hüseyin İçli

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