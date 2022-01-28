İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ailelerden evlatlarına ‘teslim ol' çağrısı

Ailelerden evlatlarına ‘teslim ol' çağrısı
Ailelerden evlatlarına ‘teslim ol' çağrısı

Diyarbakır’da, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Ailelerden evlatlarına ‘teslim ol’ çağrısı - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden, Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 880'ncı gününde de sürüyor.

2013 yılında 13 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Besna Kaplan'ın amcası Vahap Kaplan, yeğeninin tarla da çalıştığı esnada kaçırıldığını öne sürdü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden geldiğini belirten Kaplan, "Kız yeğenim için geldim buraya. Evlat nöbetindeyim, devam edeceğim, sonuna kadar buradayız, evlatlarımı almadan gitmeyeceğiz. Terör örgütü PKK tarafından tarlada çalışırken kandırıldı. O günden beri kendinden haber alamadık. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Sesimi duyuyorsa kendisinin gelmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

Murat Başal
 

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, HDP virüs gibidir Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, 'HDP virüs gibidir'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne: Bir çocuğumuz ailesine kavuştu, inşallah o mutluluğu biz de görürüz Evlat nöbetindeki anne: 'Bir çocuğumuz ailesine kavuştu, inşallah o mutluluğu biz de görürüz'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbeti tutan baba: Orada kalmayın, devlet size sahip çıkacaktır Evlat nöbeti tutan baba: 'Orada kalmayın, devlet size sahip çıkacaktır'
İLGİLİ HABER
Diyarbakırda evlat nöbetinde olan ailelerin sayısı 253e yükseldi Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin sayısı 253’e yükseldi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.