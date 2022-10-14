İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ailelerin direnişi 34'üncü haftasında

Ailelerin direnişi 34'üncü haftasında
Ailelerin direnişi 34'üncü haftasında

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 34'üncü haftada da devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 34'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ile ve pankartla HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, PKK, HDP kaybedecek" dedi.

Feyzullah Taş

İLGİLİ HABER
Çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelerin direnişi sürüyor Çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelerin direnişi sürüyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor
İLGİLİ HABER
Ailelerin direnişi bin 94üncü gününde Ailelerin direnişi bin 94'üncü gününde

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.