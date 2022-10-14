Ailelerin direnişi 34'üncü haftasında

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 34'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ile ve pankartla HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, PKK, HDP kaybedecek" dedi.

Feyzullah Taş

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