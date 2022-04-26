Ailelerin direnişi 966'ncı gününde

Bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlatları için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 966'ncı gününe girdi. Ağabey Halil Kılıç, kardeşi Ferman Kılıç'ın Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını öne sürdü. Kılıç, “Kardeşim için geldim, HDP ve PKK kardeşimi dağa kaçırdılar. İsterim ki, kardeşim gelip teslim olsun dağda kalmasın. Onun hasretini çekiyoruz. Kimse orada kalmasın, herkes gelsin. Bizim devletimiz var” dedi.

Murat Başal

