İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ailelerin direnişi 967. gününde

Ailelerin direnişi 967. gününde
Ailelerin direnişi 967. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 967. gününde de devam ederken, anne Kudret Aslan, “PKK, 11 yıl önce 10 yaşındaki küçük oğlum Ömür’ü kaçırdı, diğer oğlum Servet ise 8 ay askerliğini yaptıktan izne geldi ve onu da HDP dağa kaçırdı” dedi.

Ailelerin direnişi 967. gününde - Tıkla İzle

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlatları için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 967'inci gününe girdi. Hakkari'den 2 oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığının önüne gelen anne Kudret Aslan, Ömür ve Servet isimli oğullarına seslenerek teslim olmalarını söyledi.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Aslan, "Buraya oğullarım Ömür ve Servet Yalçın için Hakkari'den geldim. PKK, 11 yıl önce 10 yaşındaki küçük oğlum Ömür'ü kaçırdı. Diğer oğlum Servet ise 8 ay askerliğini yaptıktan sonra izne geldi. Oğlum kaç gün izin hakkının kaldığını öğrenmek için askerlik şubesine gideceğini söyledi, ama bir daha gelmedi. Onu da HDP kaçırdı. Oğullarım beni görüyor ve duyuyorlar ise kaçıp gelmelerini güvenlik güçlerine teslim olmalarını istiyorum. Oğullarım gelmeden de buradan kalkmayacağım" dedi.

Sedat Irmak
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.