Ailelerin direnişi 967. gününde

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlatları için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 967'inci gününe girdi. Hakkari'den 2 oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığının önüne gelen anne Kudret Aslan, Ömür ve Servet isimli oğullarına seslenerek teslim olmalarını söyledi.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Aslan, "Buraya oğullarım Ömür ve Servet Yalçın için Hakkari'den geldim. PKK, 11 yıl önce 10 yaşındaki küçük oğlum Ömür'ü kaçırdı. Diğer oğlum Servet ise 8 ay askerliğini yaptıktan sonra izne geldi. Oğlum kaç gün izin hakkının kaldığını öğrenmek için askerlik şubesine gideceğini söyledi, ama bir daha gelmedi. Onu da HDP kaçırdı. Oğullarım beni görüyor ve duyuyorlar ise kaçıp gelmelerini güvenlik güçlerine teslim olmalarını istiyorum. Oğullarım gelmeden de buradan kalkmayacağım" dedi.

Sedat Irmak

