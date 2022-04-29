Ailelerin direnişi 969'ncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 969. gününde de devam ediyor. Oğlu Aziz'in 7 yıl önce Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten Güzide Demir, evladı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 3 yıldır burada olduklarını ifade eden Demir, "Bir cevap alamadık, ses duyamadık. Bayram geldi, buna rağmen gitmiyoruz, devam edeceğiz. Aziz oğlum, neredeysen gel emniyet güçlerine teslim ol. Neredesin bayram geldi seni çok özlemişim, gel artık, teslim ol. Orası sizin yeriniz değil” dedi.

Murat Başal

