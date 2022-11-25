Ailelerin direnişi bin 180 gündür kararlılıkla devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde, terör örgütü PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bin 180 gündür sürüyor. 12 yıl önce evladının kandırılıp dağa gönderildiğini söyleyen Sarya Tokay, evladını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini, Kürtlerin canını ve ciğerini yakanların HDP olduğunu söyledi. Anne Tokay, “4 yıla yakındır buradayız. HDP bizi görmemezlikten geldi. Neden bizim çocuklarımızı teslim etmiyorlar? Yeter artık evlatlarımızı vermeden kalkmayacağız. Bu çocuklarımızı HDP'den istiyoruz, onlar olmazsa çocuklar dağa gidemez. PKK dağdan gelip çocukları şehirden götüremez, HDP gönderiyor. En doğal hakkımız evlatlarımızı neden bize çok görüyorlar. Biz de Kürt'üz, 2014'te belediye önünde de çocuklarımızı istedik, köpüklü su ile bizi oradan kaldırttılar. Biz evlatlarımızı istemiştik, onları almadan buradan kalkmayacağız yeter artık” dedi.

Murat Başal

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