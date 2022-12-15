Ailelerin direnişi bin 200 güne ulaştı

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 200'üncü gününde devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Diyarbakır'a gelen Husret Altun, oğlu Hikmet'in 15 yaşındayken 6 sene önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.
Murat Başal
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