Ailelerin direnişi bin 218 gündür kararlılıkla devam ediyor

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 218'inci gününde devam ediyor. Aileler, evlatlarını almadan bir yere gitmeyeceklerini ifade ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak öldürüldüğünü ileri sürdü.

Murat Başal

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