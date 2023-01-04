Ailelerin direnişi bin 220'nci gününde

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 220'nci gününde devam ediyor. 23 yaşında Sakarya'da üniversite okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi. Çağmar, “4 yıldır burada mücadelemize devam ediyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz, oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel, sen gelmeden buradan gitmiyorum. Yeter artık teslim ol. Devlet, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı arkamızda ceza yok seni burada bekliyorum” dedi.

Murat Başal



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