3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 241'inci gününde de sürüyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbeti eylemine devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Erdinç, “HDP tarafından kaçırıldı, Amerika'ya verildi ve Amerika'ya askerlik yapıyor. Buradan oğluma sesleniyorum okumuş akıllı adamsın, etrafına bak HDP milletvekili çocukları etrafında var mı, yok Avrupa'da 7 dil okuyorlar sen mağaralarda kuru ekmek bulamıyorsun. Bırak gel kurban olayım, seni bekliyorum, gelene kadar burayı terk etmeyeceğim” dedi.

Murat Başal



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