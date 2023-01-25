İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ailelerin direnişi bin 241'inci gününde

Ailelerin direnişi bin 241'inci gününde
Ailelerin direnişi bin 241'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Ailelerin direnişi bin 241'inci gününde - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 241'inci gününde de sürüyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbeti eylemine devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Erdinç, “HDP tarafından kaçırıldı, Amerika'ya verildi ve Amerika'ya askerlik yapıyor. Buradan oğluma sesleniyorum okumuş akıllı adamsın, etrafına bak HDP milletvekili çocukları etrafında var mı, yok Avrupa'da 7 dil okuyorlar sen mağaralarda kuru ekmek bulamıyorsun. Bırak gel kurban olayım, seni bekliyorum, gelene kadar burayı terk etmeyeceğim” dedi.

Murat Başal
 

İLGİLİ HABER
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
İLGİLİ HABER
Vanlı ailelerin evlat nöbeti 53üncü haftasına girdi Vanlı ailelerin evlat nöbeti 53’üncü haftasına girdi
İLGİLİ HABER
Muşta annelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor Muş’ta annelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor
İLGİLİ HABER
Ailelerin evlat nöbeti bin 233üncü gününde Ailelerin evlat nöbeti bin 233’üncü gününde
İLGİLİ HABER
Ailelerin evlat nöbeti bin 230 gündür kararlılıkla devam ediyor Ailelerin evlat nöbeti bin 230 gündür kararlılıkla devam ediyor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.