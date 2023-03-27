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Ailelerin direnişi bin 301 gündür kararlılıkla devam ediyor

Ailelerin direnişi bin 301 gündür kararlılıkla devam ediyor
Ailelerin direnişi bin 301 gündür kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti bin 301 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Ailelerin direnişi bin 301 gündür kararlılıkla devam ediyor - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 301 gündür kararlılıkla sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Murat Başal

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