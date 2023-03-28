Ailelerin direnişi bin 303 gündür devam ediyor

Oğluna seslenerek teslim olması isteyen anne Taşçı, "4 yıldır burada eylemdeyiz, 7 yıl önce de Dağkapı'da eylemdeydik. 20 yıl da geçse Faruk'un peşini bırakmıyorum. Beni görüyor veya duyuyorsan kardeşin Damla için gel, onu kimsesiz bırakma. Burada yağmur, çamur demeden 4 yıldır bekliyorum. Teslim ol devlete, ceza yok. Bayram yaklaştı, gelerek iki bayramı yaşat bize" dedi.

Murat Başal

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