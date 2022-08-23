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Ailelerin direnişi bin 86'ncı gününde

Ailelerin direnişi bin 86'ncı gününde
Ailelerin direnişi bin 86'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 86’ncı gününe girdi.

Ailelerin direnişi bin 86’ncı gününde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 86'ncı gününe girdi. Tüm olumsuz şartlara, teröristlerin ve uzantılarının tehditlerine rağmen aileler eylemden vazgeçmezken, Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan anne İmmihan Nilifırka, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Bir yıldan fazladır eylemlerini sürdürdüklerini kaydeden anne Nilifırka, "Oğlum Mehmet için buradayım, biz evlat nöbetimizi bir çocuk bile dağda kalana kadar devam ettireceğiz. Evlatlarımızı istiyoruz, pis ellerini çeksinler kendilerini bizim çocuklarımızın arkasına saklamışlar. Çocuklarımızı kurda kuşa yem edip aç susuz bırakmışlar. HDP'den evladımı istiyorum, anne ve babalar olarak nöbetimizi sürdüreceğiz” dedi.

Murat Başal

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