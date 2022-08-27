Ailelerin direnişi bin 90'ıncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 90'ıncı gününe girdi. Diyarbakır'da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "3 yıldır buradayız, 4. yılımıza giriyoruz. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim, HDP'den evladımı istiyorum. HDP oğlumu alıp kandırdı ve götürüp PKK'ya teslim etti. Onu almadan buradan kalkmayacağız. 4. yılımız olan 3 Eylül'de herkesi buraya desteğe çağırıyoruz. Aziz oğlum neredeysen gel devlete teslim ol, devletimiz büyük bir devlettir. Ceza ve hapis yok, seni çok özledik gel” dedi.

Murat Başal

