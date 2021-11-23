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Ailelerin direnişi sürüyor

Ailelerin direnişi sürüyor
Ailelerin direnişi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 814'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 814'üncü gününde de devam ediyor.

Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde eyleme devam ediyor.

Evladını devlet desteğiyle okutup avukat yaptığını söyleyen baba Erdinç, HDP'nin kalemi elinden alarak silahı verdiğini kaydetti. Erdinç, “Benim oğlum 2015 yılında İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk okuyordu, HDP avukatımı benden kopardı ve buraya getirdi. Ben de 2015 yılında buraya geldim, bana hakaret ettiler, oğlumu götürdüler Amerika'ya teslim ettiler. Ben buradan oğlumu çağırıyorum, seni ne hallerle büyüttüğümü, nasıl güzel baktığını sen biliyorsun. Orası senin yerin değil, senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir. Diyorlar ya biz Kürt hakkı savunuyoruz, ben de Kürtdüm, sen de, hakkın nerede kaldı. Devlet seni okuttu, avukat olacaktın. HDP ne yaptı, senin elindeki kalemi kırdılar, silah verdiler. Hak bu mudur, Kürtlük bu mudur, senin yerin değil orası. Ben şimdi de senin arkandayım, ne olduysa oldu, gel pişman ol ve Amerika uşaklık yapma” dedi.

Murat Başal
 

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