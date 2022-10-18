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Ailelerin evlat hasreti bin 142 gündür devam ediyor

Ailelerin evlat hasreti bin 142 gündür devam ediyor
Ailelerin evlat hasreti bin 142 gündür devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 142 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Ailelerin evlat hasreti bin 142 gündür devam ediyor - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 142'nci gününde devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu.

Murat Başal

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