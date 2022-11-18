Ailelerin evlat nöbeti bin 173'üncü gününde

HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne çocuklarının teslim edildiğini söyleyen aileler, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Ailelerin PKK terör örgütüne karşı direnişi bin 173 gündür kararlılıkla sürüyor.
7 yıl önce oğlu Aziz Demir'in Diyarbakır'da HDP'lilerin aracılığıyla PKK'ya teslim edildiğini belirten anne Güzide Demir, evlat nöbetinde kararlı olduğunu söyledi.
Muhammet Hüseyin İçli
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