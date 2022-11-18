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Ailelerin evlat nöbeti bin 173'üncü gününde

Ailelerin evlat nöbeti bin 173'üncü gününde
Ailelerin evlat nöbeti bin 173'üncü gününde

PKK terör örgütü tarafından çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Ailelerin evlat nöbeti bin 173’üncü gününde - Tıkla İzle

HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne çocuklarının teslim edildiğini söyleyen aileler, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Ailelerin PKK terör örgütüne karşı direnişi bin 173 gündür kararlılıkla sürüyor.

7 yıl önce oğlu Aziz Demir'in Diyarbakır'da HDP'lilerin aracılığıyla PKK'ya teslim edildiğini belirten anne Güzide Demir, evlat nöbetinde kararlı olduğunu söyledi.

Muhammet Hüseyin İçli

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