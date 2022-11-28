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Ailelerin evlat nöbeti bin 183'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor

Ailelerin evlat nöbeti bin 183'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor
Ailelerin evlat nöbeti bin 183'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, Diyarbakır HDP il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Ailelerin evlat nöbeti bin 183’üncü gününde kararlılıkla devam ediyor - Tıkla İzle

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 183'üncü gününde devam ediyor. 8 yıl önce kızı Hatun Çiçek'in HDP aracılığıyla PKK'ya teslim edildiğini ileri süren anne Nihal Çiçek, yetim büyüttüğü kızına dönmesi için teslim ol çağrısında bulundu.

Muhammet Hüseyin İçli

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