Ailelerin evlat nöbeti bin 183'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 183'üncü gününde devam ediyor. 8 yıl önce kızı Hatun Çiçek'in HDP aracılığıyla PKK'ya teslim edildiğini ileri süren anne Nihal Çiçek, yetim büyüttüğü kızına dönmesi için teslim ol çağrısında bulundu.
Muhammet Hüseyin İçli
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