Ailelerin evlat nöbeti bin 230 gündür kararlılıkla devam ediyor

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 230'uncu gününde sürüyor. 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbetini sürdüren anne Bedriye Uslu, oğlunun götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu kaydetti. Oğlunun 14 Nisan'da sabah saat 10.00'da okula gitmek için çıktığını aktaran anne Uslu, "Mahmut için sabah çadırın yolunu tutuyorum, oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim, kararlıyım. Rabb'im güç kuvvet verdiği sürece peşini bırakmayacağım. Mahmut, oğlum beni duyuyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Evinize dönün, ben artık yaşlandım. Arkadaşlarınla birlikte evinize dönün, yeter artık yorulduk. Ölmeden seni göreyim" dedi.

Murat Başal

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