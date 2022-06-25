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Ailelerin evlat nöbeti bin 27. gününde devam ediyor

Ailelerin evlat nöbeti bin 27. gününde devam ediyor
Ailelerin evlat nöbeti bin 27. gününde devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 27. gününde devam ediyor.

Ailelerin evlat nöbeti bin 27. gününde devam ediyor - Tıkla İzle

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 27. gününde. Diyarbakır'da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "Aziz için buradayım, 3 yıldır bu eylemi sürdürüyoruz, çocuklarımız gelmeyene kadar bu eylemi bırakmıyoruz. Çocuklarımızı HDP kandırıp PKK'ya verdi, dağ ve taş çocuklarımızın yeri değil. Oğlum Aziz neredeysen evine gel, güvenlik güçlerine teslim ol. 7 yıldır sesin bana gelmedi, seni çok özledim. Seni bir kez görseydim, yüzüne hasret kaldım gel evine” dedi.

Murat Başal
 

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