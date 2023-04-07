İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ailelerin evlat nöbeti bin 313 gündür sürüyor

Ailelerin evlat nöbeti bin 313 gündür sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti bin 313 gündür sürüyor

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 313 gündür devam ediyor. Oğlu Cahit'in 8 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen İhsan Bayrak, evladını almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti. Çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulunan Bayrak, “8 senedir oğlum aramızda değil. Oğlum evine dön. Kaç gel, devletimizin adaletine sığın. Askerimize, polisimize ve tüm güvenlik güçlerimize kurşun sıkan bizden değil. Yanlış yoldasınız. Artık teslim ol. Dört gözle ailen seni bekliyor. Biz HDP il binasının önünden seni almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.